Jaguar Land Rover обвинила Volkswagen в краже технологий

Как сообщает Bloomberg Quint, обвинение в краже технологий может привести к запрету реализации в США ряда популярных моделей концерна Volkswagen. Среди них – Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Volkswagen Tiguan и сразу несколько Audi, в том числе Q5.

Британцы считают, что VW нарушает патенты, используя аналоги системы Terrain Response, которую в JLR называют «отличительным признаком» своих автомобилей. Эта антипробуксовочная система имеет несколько специальных программ, подстраивающих под выбранный режим езды все агрегаты автомобиля: двигатель, раздаточную коробку, задний дифференциал и подвеску. При этом от водителя требуется лишь повернуть «шайбу»-селектор и выбрать нужную пиктограмму: «Обычный», «Трава/гравий/снег», «Грязь и рытвины» или «Песок». Terrain Response используется не только на Land Rover, но и на моделях Jaguar — к примеру, F-Pace.