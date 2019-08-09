Автомобили Jaguar и Land Rover подключили к «Яндексу»

В первую очередь «Яндекс.Навигатор» появится у владельцев смартфонов на базе Android. Чуть позже станет возможна интеграция и для устройств на платформе iOS. Также в ближайшее время к «Навигатору» добавятся и остальные сервисы платформы «Яндекс.Авто».

С помощью системы InControl Apps можно вывести на экран мультимедийной системы приложение со своего смартфона. Для этого нужно установить на телефон приложения InControl Apps и «Яндекс.Навигатор», и присоединить его через USB-провод к автомобилю. Если подключить смартфон еще по Bluetooth, можно использовать динамики, например, для прослушивания голосовых подсказок.