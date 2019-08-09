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14:33

Автомобили Jaguar и Land Rover подключили к «Яндексу»

Сначала владельцам будет доступен только «Яндекс.Навигатор»

С сегодняшнего дня все автомобили Jaguar Land Rover, оснащенные мультимедийной системой Touch Pro с функцией InControl Apps, получили доступ к сервисам «Яндекса». Первым станет доступен «Навигатор», далее подключат и остальные программы.

В первую очередь «Яндекс.Навигатор» появится у владельцев смартфонов на базе Android. Чуть позже станет возможна интеграция и для устройств на платформе iOS. Также в ближайшее время к «Навигатору» добавятся и остальные сервисы платформы «Яндекс.Авто».

С помощью системы InControl Apps можно вывести на экран мультимедийной системы приложение со своего смартфона. Для этого нужно установить на телефон приложения InControl Apps и «Яндекс.Навигатор», и присоединить его через USB-провод к автомобилю. Если подключить смартфон еще по Bluetooth, можно использовать динамики, например, для прослушивания голосовых подсказок.

Интерфейс Яндекс.Авто

Платформа «Яндекс.Авто» создана специально для мультимедийных систем автомобилей с сервисами «Яндекса». При этом интерфейс сервисов адаптирован специально для использования за рулем, а сами приложения подобраны под нужды водителей. Например, «Яндекс.Навигатор» поможет построить маршруты с учетом пробок, найти парковочные места и предупредит об ограничениях скорости или камерах.

В конце мая стало известно, что платформа «Яндекс.Авто» станет доступна на двух миллионах автомобилей Renault, Nissan и Lada — компания стала официальным поставщиком программного обеспечения для мультимедийных систем. Систему будут предустанавливать на все новые автомобили еще на этапе конвейера.