Автомобили Jaguar и Land Rover подключили к «Яндексу»

В первую очередь «Яндекс.Навигатор» появится у владельцев смартфонов на базе Android. Чуть позже станет возможна интеграция и для устройств на платформе iOS. Также в ближайшее время к «Навигатору» добавятся и остальные сервисы платформы «Яндекс.Авто».
С помощью системы InControl Apps можно вывести на экран мультимедийной системы приложение со своего смартфона. Для этого нужно установить на телефон приложения InControl Apps и «Яндекс.Навигатор», и присоединить его через USB-провод к автомобилю. Если подключить смартфон еще по Bluetooth, можно использовать динамики, например, для прослушивания голосовых подсказок.
Платформа «Яндекс.Авто» создана специально для мультимедийных систем автомобилей с сервисами «Яндекса». При этом интерфейс сервисов адаптирован специально для использования за рулем, а сами приложения подобраны под нужды водителей. Например, «Яндекс.Навигатор» поможет построить маршруты с учетом пробок, найти парковочные места и предупредит об ограничениях скорости или камерах.
В конце мая стало известно, что платформа «Яндекс.Авто» станет доступна на двух миллионах автомобилей Renault, Nissan и Lada — компания стала официальным поставщиком программного обеспечения для мультимедийных систем. Систему будут предустанавливать на все новые автомобили еще на этапе конвейера.