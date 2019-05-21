Платформа «Яндекс.Авто» появится на двух миллионах автомобилей Renault, Nissan и Lada

Мультимедийную систему «Яндекс.Авто» будут встраивать в автомобили Renault, Nissan и Lada на этапе конвейера. Интегрировать ПО могут по-разному: либо полностью, либо в виде надстройки, как Apple CarPlay и Android Auto. В последне случае к медиакомплексу нужно будет по проводу подключать совместимый смартфон. Список моделей, которые получат «Яндекс.Авто» пока не раскрывается.

На сегодняшний день платформа «Яндекс» уже встраивается в Renault Kaptur, Nissan X-Trail и Qashqai, а также Cherry Tiggo 5. Кроме того, она установлена на большинстве машин собственного сервиса каршеринга «Яндекса» — «Яндекс.Драйв». Ожидается, что в ближайшие пять лет «Яндекс.Авто» получат ещё два миллиона автомобилей.