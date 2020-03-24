Jaguar Land Rover вложит 1,1 миллиарда евро в производство электрокаров

Хотя все три новинки Jaguar Land Rover дебютируют как электрокары, впоследствии и XJ, и J-Pace, и Road Rover получат модификации с традиционными ДВС. Архитектура MLA позволяет выпускать версии с бензиновыми и дизельными моторами, а также любые вариации гибридов. Акцент будет сделан на бензин-электрические силовые установки, в том числе модификации с возможностью зарядки от сети.

Необходимость электрификации модельного ряда и ухудшение финансовых показателей группы Jaguar Land Rover может вынудить концерн отказаться от некоторых моделей. Под сокращение могут попасть седаны XE и XF, поскольку спрос на трехобъемники падает на всех ключевых рынках.

Также под вопросом будущее спорткара F-Type, продажи которого снизились на девять процентов по итогам 2019 года. Однако продажи семейства купе и кабриолетов наверняка подстегнет недавний рестайлинг, кроме того, выпуск F-Type важен для имиджа Jaguar.