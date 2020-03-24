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17:06

Jaguar Land Rover вложит 1,1 миллиарда евро в производство электрокаров

К концу 2021 года в продажу поступят три новых электромобиля британского концерна

© Range Rover Road Rover, неофициальный рендер Autocar
Сергей Ильин
Концерн Jaguar Land Rover инвестирует миллиард фунтов стерлингов (1,1 миллиарда евро) в переоснащение заводов в Касл Бромвиче и Солихалле. Предприятия перепрофилируют для производства электромобилей — в течение двух лет там наладят выпуск электроседана Jaguar XJ, полноразмерного кроссовера J-Pace и вседорожника Land Rover Road Rover.

По информации журнала Autocar, все три модели будут базироваться на единой модульной платформе MLA. Премьера флагманского седана XJ может состояться уже в этом году, а большой кроссовер J-Pace и среднеразмерный Land Rover Road Rover дебютируют в 2021-м.

Ожидается, что Jaguar J-Pace будет позиционироваться как полноразмерный роскошный кроссовер с вместительным салоном, а возможности модели на офф-роуде не будут приоритетом разработчиков. Не получит внедорожных атрибутов и Road Rover — основными покупателями новинки в концерне видят городских жителей.

Jaguar J-Pace, неофициальный рендер Autocar

Хотя все три новинки Jaguar Land Rover дебютируют как электрокары, впоследствии и XJ, и J-Pace, и Road Rover получат модификации с традиционными ДВС. Архитектура MLA позволяет выпускать версии с бензиновыми и дизельными моторами, а также любые вариации гибридов. Акцент будет сделан на бензин-электрические силовые установки, в том числе модификации с возможностью зарядки от сети.

Необходимость электрификации модельного ряда и ухудшение финансовых показателей группы Jaguar Land Rover может вынудить концерн отказаться от некоторых моделей. Под сокращение могут попасть седаны XE и XF, поскольку спрос на трехобъемники падает на всех ключевых рынках.

Также под вопросом будущее спорткара F-Type, продажи которого снизились на девять процентов по итогам 2019 года. Однако продажи семейства купе и кабриолетов наверняка подстегнет недавний рестайлинг, кроме того, выпуск F-Type важен для имиджа Jaguar.

Решение Jaguar Land Rover вложиться в электрификацию модельного ряда диссонирует с интервью исполнительного директора концерна Ника Роджерса. Полгода назад топ-менеджер заявил, что Land Rover не будет спешить с переводом полноразмерных моделей на электротягу, ограничиваясь выпуском подключаемых гибридов.

В настоящий момент Jaguar Land Rover выпускает единственный «чистый» электрокар — кроссовер Jaguar I-Pace. Кроме того, в гамме есть подключаемые гибридные Range Rover и Range Rover Sport PHEV, способные проезжать на электротяге около 50 километров.

Источник: Autocar