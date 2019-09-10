Появилось первое изображение электрического седана Jaguar XJ

Кадр с задней частью седана появился на экране всего на несколько секунд во время презентации нового поколения Land Rover Defender на Франкфуртском автосалоне. Изображение опубликовало издание Autocar.

Новое поколение седана Jaguar XJ построят на модульной платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture) — она же ляжет в основу кроссоверов Range Rover и Range Rover Sport, также на этой архитектуре построили Land Rover Defender, который дебютировал на Франкфуртском моторшоу ранее.