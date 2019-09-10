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16:51

Появилось первое изображение электрического седана Jaguar XJ

Кадр появился на несколько секунд во время презентации нового Land Rover Defender

В рамках Франкфуртского автосалона, британская марка Jaguar решила подогреть интерес к новому поколению седана XJ и показала его первое изображение.

Кадр с задней частью седана появился на экране всего на несколько секунд во время презентации нового поколения Land Rover Defender на Франкфуртском автосалоне. Изображение опубликовало издание Autocar.

Новое поколение седана Jaguar XJ построят на модульной платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture) — она же ляжет в основу кроссоверов Range Rover и Range Rover Sport, также на этой архитектуре построили Land Rover Defender, который дебютировал на Франкфуртском моторшоу ранее.

Текущее поколение Jaguar XJ

Шеф-дизайнер марки Джулиан Томсон сказал, что новое поколение XJ будет отличаться от классических седанов представительного класса. По его словам, марка готовит автомобиль, который будет сочетать в себе «лучшее, что есть в Jaguar».

«Мы не хотим делать ставку на соперников, чтобы просто соответствовать им. Мы хотим представить автомобиль, который сможет бросить вызов нормальности, предложить альтернативу, которая будет лучше и привлекательнее на всех уровнях владения и управления»

Томсон пообещал, что дизайн нового поколения седана «не будет традиционным». Он заметил, что благодаря переходу на электротягу, удалось значительно увеличить место в салоне, однако это создало дополнительные сложности для дизайнеров.

В начале июля руководство Jaguar Land Rover объявило, что всерьез решило взяться за электрификацию модельного ряда. Для этих целей был построен новый завод в британском городе Касл Бромович. Новое поколение электроседана XJ станет первым автомобилем, который сойдет с конвейера нового производства.