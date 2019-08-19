Появились первые подробности о новом Nissan Juke

Тестовый прототип был оснащен литровым мотором от модели Nissan Micra, выдающим 115 лошадиных сил. На сегодняшний день это единственная подтвержденная силовая установка. В паре с ней работает семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, а вот от привычного вариатора японцы решили отказаться.

Также ожидается появление 1,3-литрового бензинового двигателя, 1,5-литрового дизеля и 1,6-литрового турбомотора мощностью около 200 лошадиных сил.