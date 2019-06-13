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11:45

Из России уходят сразу две модели Nissan

У моделей закончился срок действия ОТТС

С российского рынка уйдут кроссовер Nissan Juke и суперкар GT-R. Как сообщает газета «Авторевю», у моделей закончился срок действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), и компания не планирует продлять сертификаты, так как для этого на автомобили придется устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС.
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Кроссовер Juke в этом году снимут с конвейера – ему на смену готовят машину следующего поколения, однако до России она не доберется. Сейчас у дилеров еще есть автомобили 2018 года выпуска и после того, как все они будут распроданы, машины окончательно покинут рынок. В прошлом году россияне купили всего 2,5 тысячи «Джуков» и 25 суперкаров GT-R. Кроссовер сейчас стоит от 1 120 000 рублей, а спорткупе – от 7 626 000 рублей.

Помимо этого, у дилеров скоро закончатся запасы седана Nissan Almera, производство которого завершилось в октябре. Таким образом российская линейка марки будет состоять только из кроссоверов: Terrano, Qashqai, X-Trail и Murano. При этом все они собираются в РФ.

В России появился обновленный Nissan Juke

Как уточняет «Авторевю», осенью этого года в России начнутся продажи обновленного Nissan Murano. Он дебютировал в США еще в ноябре.

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