Из России уходят сразу две модели Nissan

Кроссовер Juke в этом году снимут с конвейера – ему на смену готовят машину следующего поколения, однако до России она не доберется. Сейчас у дилеров еще есть автомобили 2018 года выпуска и после того, как все они будут распроданы, машины окончательно покинут рынок. В прошлом году россияне купили всего 2,5 тысячи «Джуков» и 25 суперкаров GT-R. Кроссовер сейчас стоит от 1 120 000 рублей, а спорткупе – от 7 626 000 рублей.