Из России уходят сразу две модели Nissan

Кроссовер Juke в этом году снимут с конвейера – ему на смену готовят машину следующего поколения, однако до России она не доберется. Сейчас у дилеров еще есть автомобили 2018 года выпуска и после того, как все они будут распроданы, машины окончательно покинут рынок. В прошлом году россияне купили всего 2,5 тысячи «Джуков» и 25 суперкаров GT-R. Кроссовер сейчас стоит от 1 120 000 рублей, а спорткупе – от 7 626 000 рублей.
Помимо этого, у дилеров скоро закончатся запасы седана Nissan Almera, производство которого завершилось в октябре. Таким образом российская линейка марки будет состоять только из кроссоверов: Terrano, Qashqai, X-Trail и Murano. При этом все они собираются в РФ.
Как уточняет «Авторевю», осенью этого года в России начнутся продажи обновленного Nissan Murano. Он дебютировал в США еще в ноябре.