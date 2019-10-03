Главный дизайнер Rolls-Royce покинул должность спустя полгода

«Несмотря на то, что Йозеф пробыл с нами недолго, мы благодарим его за вклад в общее дело и желаем всего наилучшего в будущем», — прокомментировал отставку Кабана главный исполнительный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос. Кабана назначили на пост шеф-дизайнера 1 апреля этого года, после того как он несколько лет проработал в BMW. Кто займет его должность объявят позднее.

Йозеф Кабан начал свою карьеру в возрасте 20 лет, став самым молодым дизайнером в истории концерна Volkswagen. Одним из его самых крупных проектов стала работа над обликом гиперкара Bugatti Veyron. Также он принимал участие в разработке Skoda Octavia, Kodiaq и Superb, а также Volkswagen Lupo. Кроме того, Кабан возглавлял дизайнерские подразделения Audi и Skoda, а в 2017-м перешел на работу в BMW.