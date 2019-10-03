Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:20

Главный дизайнер Rolls-Royce покинул должность спустя полгода

Об уходе из компании объявил Йозеф Кабан

Шеф-дизайнер Rolls-Royce Йозеф Кабан занял должность в апреле этого года, а спустя ровно полгода объявил о своем уходе. В официальном сообщении говорится, что он покидает компанию, чтобы «занять чем-то другим».

«Несмотря на то, что Йозеф пробыл с нами недолго, мы благодарим его за вклад в общее дело и желаем всего наилучшего в будущем», — прокомментировал отставку Кабана главный исполнительный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос. Кабана назначили на пост шеф-дизайнера 1 апреля этого года, после того как он несколько лет проработал в BMW. Кто займет его должность объявят позднее.

Йозеф Кабан начал свою карьеру в возрасте 20 лет, став самым молодым дизайнером в истории концерна Volkswagen. Одним из его самых крупных проектов стала работа над обликом гиперкара Bugatti Veyron. Также он принимал участие в разработке Skoda Octavia, Kodiaq и Superb, а также Volkswagen Lupo. Кроме того, Кабан возглавлял дизайнерские подразделения Audi и Skoda, а в 2017-м перешел на работу в BMW.

Чем займется Кабан пока не известно. Возможно, дизайнер последует примеру коллег и откроет собственную дизайн-студию. Так поступил бывший дизайн-директор Jaguar Иэн Каллум: он основал ателье Callum, дебютным проектом которого стала серия из 25 доработанных Aston Martin Vanquish V12. Еще один дизайнер — Этьен Саломэ, некогда работавший в Bugatti — отошел от дизайна автомобилей и занялся проектированием яхт.