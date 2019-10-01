Бывший дизайнер Bugatti построит катер в стиле редкого довоенного купе

Salomé Atlantic будут собирать вручную на итальянской верфи. Всего планируется построить 12 экземпляров, первый — в 2020 году. Цена катера составит 1,6 миллиона евро (около 114 миллионов рублей) без учета налогов. В эту сумму также включены две уникальные шлюпки.

Адаптировать дизайн в автомобилям пытаются многие дизайнеры. Например, дизайн-студия Officina Armare из Милана, которая придумала концептуальный скоростной катер A43 в духе Lamborghini. К сожалению, о запуске производства судна речь пока не идёт, но в компании надеются, что на него все-таки найдется заказчик.