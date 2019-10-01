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17:31

Бывший дизайнер Bugatti построит катер в стиле редкого довоенного купе

Вдохновением для дебютного проекта стал Type 57SC Atlantic

Бывший стилист Bugatti Этьен Саломэ основал собственную компанию. Его Salomé Yachts оказывает консалтинговые услуги в области дизайна и создает яхты. Дебютный проект — спортивный картер в духе мифического Bugatti Type 57SC Atlantic.

Этьен Саломэ прежде отвечал за разработку экстерьеров в Bugatti и приложил руку к созданию самой дорогой модели французской марки — штучного La Voiture Noire. Гиперкар построен на агрегатах Chiron, но имеет полностью оригинальный кузов. Его дизайн вдохновлен Type 57 SC Atlantic: например, прорези в крышке моторного отсека стилизованы под задние стекла довоенного купе, а плавник, протянувшийся через весь кузов, напоминает таковой у исторического автомобиля.

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Первый проект Саломэ в качестве дизайнера яхт тоже посвящен Bugatti Type 57SC Atlantic. Это спортивный катер Salomé Atlantic с обтекаемым корпусом, в профиль похожий на спортивный автомобиль. Новейшие разработки в области аэродинамики болидов Формулы-1 позволили сделать катер очень стабильным на скорости, а два 880-сильных мотора Volvo еще и быстрым — судно может развивать 55–60 узлов или 102-111 километров в час.

Salomé Atlantic будут собирать вручную на итальянской верфи. Всего планируется построить 12 экземпляров, первый — в 2020 году. Цена катера составит 1,6 миллиона евро (около 114 миллионов рублей) без учета налогов. В эту сумму также включены две уникальные шлюпки.

Адаптировать дизайн в автомобилям пытаются многие дизайнеры. Например, дизайн-студия Officina Armare из Милана, которая придумала концептуальный скоростной катер A43 в духе Lamborghini. К сожалению, о запуске производства судна речь пока не идёт, но в компании надеются, что на него все-таки найдется заказчик.