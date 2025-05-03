Представлен футуристичный электробус КамАЗ: их закупила Москва

Четыре сотни однообъёмников скоро выйдут на столичные маршруты

Представлен футуристичный электробус КамАЗ: их закупила Москва. На выставке «Электротранс-2025» дебютировало второе поколение «батарейного» автобуса. Новинка с индексом КамАЗ-52222 со временем заменит на улицах электробусы семейства «6282» образца 2018 года. Отличий от предшественника много: поменялся кузов, улучшена жесткость на кручение и коррозионная стойкость, изменилась кинематика задних дверей, а сами проёмы стали шире (1380 мм вместо 1200 мм).