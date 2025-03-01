КамАЗ поставит в Москву футуристичные электробусы за 29 млрд рублей

КамАЗ поставит в Москву футуристичные электробусы за 29 млрд рублейВ течение года столица получит 400 «батарейных» машин нового поколения
В поставке 2025 года фигурирует электробус нового поколения, который публично КамАЗ засветил только один раз — в декабре прошлого года. Это модель с индексом «52222», светодиодной оптикой ленточного типа, стеклопластиковым кузовом, двойным остеклением, двухзонным климат-контролем и батареей ёмкостью 230 киловатт-часов.
Электробус полной массой 18 тонн рассчитан на 85 пассажиров, может передвигаться на электротяге на расстояние до 100 километров и полностью заряжаться за 15-20 минут. Аккумулятор рассчитан на 20 тысяч циклов. По традиции, у общественного транспорта для Москвы есть пневмоподвеска, двери с функцией адресного открытия, видеокамеры в салоне, модули Wi-Fi и USB, а также электронная система информирования пассажиров.
По контракту с «Мосгортрансом» нетрудно подсчитать, что каждый электробус стоит 34,8 миллиона рублей, а его 15-летнее обслуживание обходится бюджету в 37,9 миллиона рублей. Стратегия КамАЗа подразумевает, что в 2026 году пассажирский транспорт принесёт заводу 46 миллиардов рублей выручки, а продажи автобусов и электробусов будут только расти.