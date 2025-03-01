КамАЗ поставит в Москву футуристичные электробусы за 29 млрд рублей

Электробус полной массой 18 тонн рассчитан на 85 пассажиров, может передвигаться на электротяге на расстояние до 100 километров и полностью заряжаться за 15-20 минут. Аккумулятор рассчитан на 20 тысяч циклов. По традиции, у общественного транспорта для Москвы есть пневмоподвеска, двери с функцией адресного открытия, видеокамеры в салоне, модули Wi-Fi и USB, а также электронная система информирования пассажиров.