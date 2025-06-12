КамАЗ готов поставлять новейшие самосвалы 6х6 и 8х8 в страны НАТО

Полноприводные грузовики семейства К5 востребованы за рубежом

КамАЗ готов поставлять новейшие самосвалы 6х6 и 8х8 в страны НАТО. Пресс-служба автогиганта объявила, что в грузовиках повышенной проходимости линеек «65959» и «65958» с трёх- и четырёхосными шасси заинтересованы заказчики не только в России, но и в других странах. КамАЗ неожиданно назвал среди экспортных рынков не только «дружественный» Иран, но и входящую в НАТО Турцию, и кандидатов в Североатлантический альянс — ОАЭ и Саудовскую Аравию.