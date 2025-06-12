КамАЗ готов поставлять новейшие самосвалы 6х6 и 8х8 в страны НАТО

КамАЗ готов поставлять новейшие самосвалы 6х6 и 8х8 в страны НАТОПолноприводные грузовики семейства К5 востребованы за рубежом
В апреле гендиректор КамАЗа Сергей Когогин дал понять, что экспорт в 2025 году окажется небольшим: на уровне четырёх-пяти тысяч штук. В каких объёмах поставок самосвалов заинтересованы Турция, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия на заводе не уточнили. В России новые полноприводные самосвалы линейки К5 пока в рублях не оценили, и у дилеров этих машин нет.
КамАЗ-65959 полной массой 35 тонн с тремя ведущими осями и колёсной формулой 6х6. Грузоподъёмность самосвала — 18 тонн. КамАЗ-65958 полной массой 44 тонны с четырьмя ведущими осями и колёсной формулой 8х8. У обоих рядные шестицилиндровые двигатели в вариантах форсировки на 460 и 560 лошадиных сил соответственно. Коробка передач — 16-ступенчатая «механика».
У новой линейки самосвалов кабина со спальником, кондиционером, автономным отопителем, холодильником и тахографом. Опытная партия КамАЗ-65959 с колёсной формулой 6х6 будет выпущена в июне, эти машины поступят в продажу. О сроках появления на рынке четырёхосной версии 8х8 информации нет. Замена старых грузовиков КамАЗ К3 на новые начнётся именно с самосвалов, но в более массовой конфигурации 6х4.