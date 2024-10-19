Представлен самый большой самосвал КамАЗ полной массой 95 тонн

Увы, но технических подробностей немного: известно, что грузовик полной массой 95 тонн оснащается 560-сильным (2600 Нм) шестицилиндровым дизелем и 7-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Вероятно, под капотом отечественный двигатель, а вот по коробке передач есть вопросы: у другого прототипа американская коробка-автомат Allison. Также «санкционными» могут быть мосты: для «Атлант-50» эти компоненты поставляла финская фирма SIsu.