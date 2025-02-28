КамАЗ раскрыл цену тяжелых самосвалов грузоподъемностью 50 тонн

«Атлант-49» и «Атлант-50» — близкие по характеристикам, но различные по концепции тяжелые самосвалы КамАЗа. Цифра в индексе означает грузоподъёмность; полная масса составляет 72 и 74 тонны соответственно.

«Младший» четырёхосный самосвал способен передвигаться по дорогам общего пользования, укладывается в нормативы по ширине и во многом унифицирован с обычными моделями семейства К5.

«Старший» трёхосный самосвал намного шире, оснащается нестандартными 25-дюймовыми колёсами, а оригинальных деталей больше. Впрочем, именно «Атлант-50» ждут в серии в этом году.