КамАЗ опубликовал видеообзор на 87-тонный пятиосный самосвал

Тяжёлый карьерный самосвал КамАЗ-65805 дополнит линейку шести- и восьмиосных камских грузовиков. Демонстрационный прототип весит 87 тонн, комплектуется усиленным кузовом объёмом 26 кубометров и отличается грузоподъёмностью 60 тонн, но в будущем планируется выпустить целое семейство карьерных самосвалов с разными грузовыми платформами грузоподъёмностью от 45 до 75 тонн.
Интересно, что четыре месяца назад гигантские самосвалы планировали назвать «Самсон», но в итоге на КамАЗе остановились на другом имени — «Атлант».
КАМАЗ-65805 «Атлант»
Особенность тяжёлых самосвалов КамАЗ — оригинальное шасси с тремя поворотными осями и колёсной формулой 10х6, а также гидропневматическая подвеска, которая препятствует опрокидыванию грузовика при разгрузке. Впрочем, первой в серию пойдёт упрощённая версия с привычными рессорами.
Фото: Интерьер КАМАЗ-65805 «Атлант»
Карьерные КамАЗы получат новую кабину К5, так что в грузовиках семейства «Атлант» будет полностью светодиодная оптика, мультимедиасистема с сенсорным экраном, кнопочный пульт управления трансмиссией, джойстик управления подвеской, системы кругового обзора и камера заднего вида, датчики давления в шинах, а также система контроля перегруза.
На узких дорогах карьеров поможет электронный ассистент «Виртуальный коридор» — система, контролирующая обстановку вокруг грузовика при движении и препятствующая падению самосвала с высоты.
Видео: ПАО КамАЗ
Пока опытный экземпляр КамАЗ-65805 тестируют в Татарстане, но в ноябре-декабре самосвал отправят в Кемеровскую область на карьеры партнёра автогиганта — фирмы «СДС-Уголь». В течение года инженеры рассчитывают устранить «детские болезни», так что в 2021-2022 году «Атланты» могут поступить в продажу.