17:34

КамАЗ опубликовал видеообзор на 87-тонный пятиосный самосвал

Автогигант поделился подробностями о карьерном самосвале с индексом 65805

КАМАЗ-65805 «Атлант» (10x6) © Скрин видео, ПАО КамАЗ
Сергей Ильин
КамАЗ опубликовал подробный видеообзор на новый 87-тонный пятиосный самосвал. Грузовик с внутризаводским индексом 65805 станет первым отечественным карьерным самосвалом. Испытания модели начались: в течение 2021-го КамАЗ грузоподъёмностью 60 тонн протестируют на Кузбассе; серийное производство запланировано на 2022 год.

Тяжёлый карьерный самосвал КамАЗ-65805 дополнит линейку шести- и восьмиосных камских грузовиков. Демонстрационный прототип весит 87 тонн, комплектуется усиленным кузовом объёмом 26 кубометров и отличается грузоподъёмностью 60 тонн, но в будущем планируется выпустить целое семейство карьерных самосвалов с разными грузовыми платформами грузоподъёмностью от 45 до 75 тонн.

Интересно, что четыре месяца назад гигантские самосвалы планировали назвать «Самсон», но в итоге на КамАЗе остановились на другом имени — «Атлант».

КАМАЗ-65805 «Атлант»

КамАЗ рассказал о преимуществах нового 87-тонного самосвала перед БелАЗом

Особенность тяжёлых самосвалов КамАЗ — оригинальное шасси с тремя поворотными осями и колёсной формулой 10х6, а также гидропневматическая подвеска, которая препятствует опрокидыванию грузовика при разгрузке. Впрочем, первой в серию пойдёт упрощённая версия с привычными рессорами.

Reload
1 / 2

Фото: Интерьер КАМАЗ-65805 «Атлант»

Карьерные КамАЗы получат новую кабину К5, так что в грузовиках семейства «Атлант» будет полностью светодиодная оптика, мультимедиасистема с сенсорным экраном, кнопочный пульт управления трансмиссией, джойстик управления подвеской, системы кругового обзора и камера заднего вида, датчики давления в шинах, а также система контроля перегруза.

На узких дорогах карьеров поможет электронный ассистент «Виртуальный коридор» — система, контролирующая обстановку вокруг грузовика при движении и препятствующая падению самосвала с высоты.

Видео: ПАО КамАЗ

Пока опытный экземпляр КамАЗ-65805 тестируют в Татарстане, но в ноябре-декабре самосвал отправят в Кемеровскую область на карьеры партнёра автогиганта — фирмы «СДС-Уголь». В течение года инженеры рассчитывают устранить «детские болезни», так что в 2021-2022 году «Атланты» могут поступить в продажу.