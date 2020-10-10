КамАЗ опубликовал видеообзор на 87-тонный пятиосный самосвал

Карьерные КамАЗы получат новую кабину К5, так что в грузовиках семейства «Атлант» будет полностью светодиодная оптика, мультимедиасистема с сенсорным экраном, кнопочный пульт управления трансмиссией, джойстик управления подвеской, системы кругового обзора и камера заднего вида, датчики давления в шинах, а также система контроля перегруза.

На узких дорогах карьеров поможет электронный ассистент «Виртуальный коридор» — система, контролирующая обстановку вокруг грузовика при движении и препятствующая падению самосвала с высоты.