Видео: КамАЗ испытал беспилотную грузовую фуру «Челнок»

Модель 3373 «Челнок» является первым коммерческим беспилотным автомобилем в России, на который получен патент. Габариты автономной машины составляют 8000 миллиметров в длину, 2500 миллиметров в ширину и 4000 в высоту. Данные характеристики сопоставимы со среднетоннажным КамАЗ 4308, однако у беспилотника отсутствует какая-либо кабина, что значительно экономит его стоимость и позволяет с пользой использовать весь доступный объём машины.

При собственной массе в 8 000 килограммов «Челнок» способен взять на борт до 10 тонн полезного груза. При этом у беспилотника нет передней и задней частей, поэтому транспортное средство может двигаться в любом направлении. Благодаря тому, что у машины все колеса являются ведущими, беспилотник может разворачиваться на небольшом радиусе, а также двигаться по диагонали, в так называемом режиме «краба».

«Челнок» оборудован синхронным электродвигателем на постоянных магнитах и батареей на 60 киловатт-часов. Максимальная скорость беспилотника ограничена 40 километрами в час. В то время как на одном заряде аккумулятора машина может проехать до 50 километров. По словам инженеров, поскольку автономное транспортное средство предназначено для использования на закрытых территориях автозавода, подобных характеристик вполне достаточно, чтобы выполнять поставленные задачи.