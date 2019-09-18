КамАЗ не прошел «краш-тест», который сам себе устроил

Руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев в разговоре с изданием KazanFirst сказал, что пока что никаких данных о причинах инцидента нет. Он добавил, что на заводе уже ведется расследование, по итогам которого станет понятно, как грузовик мог попасть в аварию, съезжая с конвейера.