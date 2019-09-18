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14:20

КамАЗ не прошел «краш-тест», который сам себе устроил

Грузовик въехал в опору, когда съезжал с конвейера

На Камском автозаводе тягач, который только построили, врезался в опору, когда съезжал с конвейера. В результате инцидента пострадал только сам автомобиль, который теперь, скорее всего, отправится в утиль.

На кадрах, которые опубликованы в группе «Набережные Челны Онлайн», видно, насколько сильно деформировался кузов грузовика от столкновения с опорой. Правая часть, на которую, по всей видимости, и пришелся основной удар, буквально сложилась «домиком», также у автомобиля разбита вся передняя часть и почти все стекла.

Руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев в разговоре с изданием KazanFirst сказал, что пока что никаких данных о причинах инцидента нет. Он добавил, что на заводе уже ведется расследование, по итогам которого станет понятно, как грузовик мог попасть в аварию, съезжая с конвейера.

В конце июля водитель КамАЗа голыми руками затормозил покатившийся грузовик — мужчина забыл поставить машину на стояночный тормоз, и она покатилась в сторону припаркованных легковушек. К счастью, в последний момент большегруз все же немного изменил траекторию и остановился в нескольким сантиметрах от Porsche Cayman.