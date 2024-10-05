КамАЗ показал серийный троллейбус и новые линейки автобусов

Также любопытен троллейбус с внутризаводскими номерами КамАЗа: похоже, новое направление пассажирского транспорта действительно освоят в этом году. Наконец, на подходе «антисанкционная» версия сочлененного автобуса-«гармошки»: КамАЗ-6299 испытывают с 2021 года, но по ряду причин в серию такие машины пока не пошли.