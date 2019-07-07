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12:00

Посмотрите, как КамАЗ пытается обогнать Lamborghini

Red Bull опубликовал видеоролик неординарной гоночной дуэли

Эдуард Николаев на капотном грузовике КамАЗ и чемпион по дрифту Майк Уиддетт на Lamborghini Huracan LP580-2 отчаянно пытаются обогнать друг друга, чтобы занять единственное парковочное место. Что из этого получилось — смотрите на видео!
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В британском Гудвуде прошёл традиционный ежегодный фестиваль скорости, куда съехались лучшие гонщики мира. Специально к этому мероприятию компания Red Bull сняла эффектный видеоролик с захватывающим сюжетом.

Участник команды «КамАЗ-Мастер» Эдуард Николаев за рулём нового капотного грузовика встретил по дороге на фестиваль новозеландского дрифтера Майка Уиддетта на болиде Lamborghini Huracan LP580-2 и принял от него вызов на дуэль.

В результате получилась напряжённая погоня не хуже, чем в голливудском блокбастере, включая головокружительный прыжок КамАЗа через «Ламбо» и другие трюки. Кстати, исход гоночной дуэли не так очевиден, как кажется. Смотрите сами!

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