КамАЗ выпустит бронетранспортёр нового поколения

Бронетранспортёр — это бронированная транспортно-боевая машина для транспортировки личного состава к месту выполнения боевой задачи, а также эвакуации раненых. Кроме того, БТР может эффективно поддерживать пехоту огнём бортового оружия.

Сейчас на вооружении армии РФ стоит БТР-82 образца 2013 года — российский бронетранспортёр, представляющий собой глубокую модернизацию советского БТР-80.

Также известен более современный проект БТР-90 «Росток» (ГАЗ-5923) — боевая колёсная плавающая бронированная машина, оснащённая стрелковым вооружением.

Однако серийно БТР-90 не производился: была изготовлена лишь установочная партия, но бронетранспортёр по итогу не приняли на вооружение российской армии.

