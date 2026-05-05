Опубликовано 05 мая 2026, 20:001 мин.
КамАЗ выпустит бронетранспортёр нового поколения
Сергей Когогин: КамАЗ выпустит новую генерацию БТР. «У нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать [мащину нового поколения] самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнём испытания, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию», — рассказа глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
© КамАЗ
Бронетранспортёр — это бронированная транспортно-боевая машина для транспортировки личного состава к месту выполнения боевой задачи, а также эвакуации раненых. Кроме того, БТР может эффективно поддерживать пехоту огнём бортового оружия.
Сейчас на вооружении армии РФ стоит БТР-82 образца 2013 года — российский бронетранспортёр, представляющий собой глубокую модернизацию советского БТР-80.
Также известен более современный проект БТР-90 «Росток» (ГАЗ-5923) — боевая колёсная плавающая бронированная машина, оснащённая стрелковым вооружением.
Однако серийно БТР-90 не производился: была изготовлена лишь установочная партия, но бронетранспортёр по итогу не приняли на вооружение российской армии.
Читайте также:
Источник:Президент России
Автор:Алексей Кованов