Опубликовано 01 мая 2026, 17:18
В Россию привезут водоплавающий внедорожник от марки Jetour

Jetour подтвердил планы выести на рынок РФ 900-сильный внедорожник G700. Марка Jetour не отказывается от планов по выводу внедорожника G700 на российский рынок. Об этом журналу Motor рассказал представитель компании на полях международного Пекинского автосалона. При этом сроки дебюта пока не определены: он может состояться как до конца этого, так и в начале следующего года.
Jetour G700
© Jetour
Алексей Кованов
Jetour G700 — это рамный полноразмерный внедорожник, который по размерам превосходит Land Cruiser 300: длина — 5198 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1956 мм, колёсная база — 2870 мм.

Гибридная силовая установка Chery Kunpeng CDM-O создана на основе установленного продольно двухлитрового турбомотора мощностью 211 л.с.

ДВС может вращать передние колёса через двухступенчатый редуктор, но его основная задача — заряжать литий-железо-фосфатную батарею.

Учитывая наличие двух тяговых электромоторов, совокупная отдача системы составляет 904 л.с., а крутящий момент — 1135 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с.

Специальная версия Jetour G700, отличающаяся герметичным кузовом и гребными винтами, смогла пересечь реку Янцзы вплавь, установив национальный рекорд.

