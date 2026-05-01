В Россию привезут водоплавающий внедорожник от марки Jetour
Jetour G700 — это рамный полноразмерный внедорожник, который по размерам превосходит Land Cruiser 300: длина — 5198 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1956 мм, колёсная база — 2870 мм.
Гибридная силовая установка Chery Kunpeng CDM-O создана на основе установленного продольно двухлитрового турбомотора мощностью 211 л.с.
ДВС может вращать передние колёса через двухступенчатый редуктор, но его основная задача — заряжать литий-железо-фосфатную батарею.
Учитывая наличие двух тяговых электромоторов, совокупная отдача системы составляет 904 л.с., а крутящий момент — 1135 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с.
Специальная версия Jetour G700, отличающаяся герметичным кузовом и гребными винтами, смогла пересечь реку Янцзы вплавь, установив национальный рекорд.
Читайте также: