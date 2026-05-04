Новости
Опубликовано 04 мая 2026, 08:39
1 мин.

Очень дорого: Subaru открыла продажи нового Outback в Казахстане

В Казахстане стартовали продажи нового поколения Subaru Outback. Версия Premium предлагается клиентам за 27,5 млн тенге — это 4,5 млн тенге. Это машина седьмого поколения, оборудованная 2,5-литровым атмосферным двигателем отдачей 187 л.с., фирменным вариатором Lineatronic и системой постоянного полного привода.
Subaru Outback
Subaru Outback
© Subaru
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В стартовую комплектацию включены комплекс водительских ассистентов EyeSight, восем подушек безопасности, цифровая панель приборов, а также центральный тачскрин диагональю 12,1 дюйма.

Продолжают список шесть динамиков аудиосистемы, двухзонный климат-контроль, плюс подогревы передних кресел, руля и лобового стекла. Обивка сидений выполнена из полиуретановой кожи.

Новый Outback оснащен доработанной полноприводной трансмиссией Symmetrical All-Wheel Drive с более современной межосевой муфтой, которая может блокироваться быстрее прежней.

Читайте также:

  • Стали известны минусы российского автомобиля «Атом»
  • Космический корабль: Александр Лукашенко оценил новый трактор «Беларус»
  • Идеальный бобик: Kia создала автомобиль по заказу корейской полиции