Камеры начнут штрафовать российских водителей за превышение 2−3 км/ч

«Если посмотреть паспорт последней современной камеры фото-видеофиксации, то указана погрешность в 1 км/ч. То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью. Мы всегда „за“ […] Можно установить 2−3 км/ч», — заявил в интервью Радио РБК генеральный директор Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык.

По словам Кизлыка, ЦОДД поддерживает снижение порога, однако окончательное решение остается за правительством и МВД.

