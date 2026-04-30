Опубликовано 30 апреля 2026, 08:341 мин.
Камеры начнут штрафовать российских водителей за превышение 2−3 км/ч
В ЦОДД допустили снижение нештрафуемого порога скорости до 3 км/ч. Гендиректор ЦОДД Михаил Кизлык заявил, что дорожные камеры технически готовы фиксировать превышение скорости с нештрафуемым порогом 2−3 км/ч вместо нынешних 20 км/ч. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.
© нейросеть
«Если посмотреть паспорт последней современной камеры фото-видеофиксации, то указана погрешность в 1 км/ч. То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью. Мы всегда „за“ […] Можно установить 2−3 км/ч», — заявил в интервью Радио РБК генеральный директор Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык.
По словам Кизлыка, ЦОДД поддерживает снижение порога, однако окончательное решение остается за правительством и МВД.
Автор:Арина Лысенко
