В Сети появились первые фотографии «спортивного» Skoda Kamiq

На дорогах Китая поймали предсерийный кроссовер Kamiq GT, причем без какого-либо камуфляжа — производитель не стал закрывать даже шильдики. Благодаря этому новинку можно рассмотреть в деталях.

Автомобиль представляет собой более агрессивную версию обычной модели Kamiq, которая продается на китайском рынке с прошлого года. Передняя часть кроссовера с приставкой GT отсылает к европейскому хэтчбеку Scala. Также появилась новая задняя оптика.