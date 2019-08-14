В Сети появились первые фотографии «спортивного» Skoda Kamiq

На дорогах Китая поймали предсерийный кроссовер Kamiq GT, причем без какого-либо камуфляжа — производитель не стал закрывать даже шильдики. Благодаря этому новинку можно рассмотреть в деталях.
Автомобиль представляет собой более агрессивную версию обычной модели Kamiq, которая продается на китайском рынке с прошлого года. Передняя часть кроссовера с приставкой GT отсылает к европейскому хэтчбеку Scala. Также появилась новая задняя оптика.
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В моторной гамме останется базовый 1,5-литровый «атмосферник», выдающий 110 сил и 146 Нм крутящего момента. Кроме него появится более мощный турбомотор 1.2 – 116 лошадиных сил и 175 Нм момента.
Официальный дебют новинки состоится осенью, тогда же производитель раскроет больше подробностей о Skoda Kamiq GT.
Чуть больше двух месяцев назад, в начале июня, Skoda провела презентацию нового концепта Vision GT, который должен был лечь в основу спортивного варианта кроссовера Kamiq. Прототип, по утверждению китайских журналистов, построили на глобальной платформе MQB в отличие от китайского «Камика», который стоит на PQ25 от модели Rapid. Если серийная версия унаследует «тележку» от Vision GT, у кроссовера появится шанс выйти за рамки китайского рынка и появиться у европейских дилеров.