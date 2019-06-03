Skoda показала спортивную версию кроссовера Kamiq

От обычного Skoda Kamiq концепт Vision GT отличается внешностью: заваленной линий крыши, передней частью кузова в стиле хэтчбека Scala, а также 20-дюймовыми колесами. У кроссовера также есть декоративный диффузор и контрастирующая с общим цветом машины крыша. Информации о технической начинке производитель пока не сообщает.
Серийный Skoda Kamiq в Китае предлагается с атмосферным двигателем 1.5 (110 сил 150 Нм момента), который совмещен с пятиступенчатой «механикой» либо шестидиапазонным «автоматом». Местные журналисты полагают, что версия GT получит турбомотор 1.4 или 2.0 мощностью до 190 лошадиных сил, роботизированную коробку передач и полноприводную трансмиссию.
При этом, если Kamiq GT будет унифицирован с глобальной версией кроссовера, то есть перейдет на платформу MQB, а не будет использовать старую «тележку» от Rapid, он может появиться и на других рынках.