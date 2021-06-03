Китайская компания сделала для США мотовездеход размером с обычный внедорожник

Китайская компания сделала для США мотовездеход размером с обычный внедорожникМодель Kandi K32 выйдет на рынок до конца года
На одной-единственной фотографии Kandi K32 действительно выглядит как обычный внедорожник, однако разработчики называют его не иначе как UTV. Вездеход оснащен электрический силовой установкой и полным приводом, но похвастаться внушительным пробегом без подзарядки не может — всего около 96 километров, причем по устаревшей методике NEDC.
Преимуществами электрокара в Kandi называются полностью закрытую кабину, что нехарактерно для транспортных средств такого класса; наличие информационно-развлекательной системы и мощного кондиционера. Длина K32 составляет 5,5 метра, высота — два с небольшим, ширина — 1,8 метра. Масса электромобиля — больше 2,2 тонны. То есть по всем параметрам это всё-таки обычный кроссовер/внедорожник, но доступ на обычные дороги ему тем не менее закрыт.
Помимо K32, в модельном ряду Kandi есть несколько квадроциклов, багги и два электромобиля: K27 и K23. Первый — это четырехместный хэтчбек с батареей на 17,69 киловатт-часа, проезжающий на одной зарядке не больше 160 километров. Второй располагает батареей емкостью 41,4 киловатт-часа и проезжает без подзарядки 290 километров. По предварительной информации, мощность его силовой установки — всего 67 лошадиных сил.
Главное же конкурентное преимущество Kandi — цена: после вычета государственной субсидии стоимость самой дешевой модели в США составит 12 999 долларов, то есть 952 000 рублей.