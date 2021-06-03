Китайская компания сделала для США мотовездеход размером с обычный внедорожник

Помимо K32, в модельном ряду Kandi есть несколько квадроциклов, багги и два электромобиля: K27 и K23. Первый — это четырехместный хэтчбек с батареей на 17,69 киловатт-часа, проезжающий на одной зарядке не больше 160 километров. Второй располагает батареей емкостью 41,4 киловатт-часа и проезжает без подзарядки 290 километров. По предварительной информации, мощность его силовой установки — всего 67 лошадиных сил.

Главное же конкурентное преимущество Kandi — цена: после вычета государственной субсидии стоимость самой дешевой модели в США составит 12 999 долларов, то есть 952 000 рублей.

Источник: Kandi Technologies Group