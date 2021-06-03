12:19

Китайская компания сделала для США мотовездеход размером с обычный внедорожник

Модель Kandi K32 выйдет на рынок до конца года
Китайская компания Kandi Technologies Group, которая собирается вывести на американский рынок очень дешёвые электрокары, представила необычный внедорожник K32. Судя по описанию, это вовсе не автомобиль, а Utility Terrain Vehicle (UTV), то есть близкий родственник утилитарных вездеходов вроде Mahindra Roxor и Honda Pioneer. У K32 электрический привод и необычная для этого сегмента закрытая кабина.
Kandi K32 © Kandi Technologies Group
Алексей Носаченко

На одной-единственной фотографии Kandi K32 действительно выглядит как обычный внедорожник, однако разработчики называют его не иначе как UTV. Вездеход оснащен электрический силовой установкой и полным приводом, но похвастаться внушительным пробегом без подзарядки не может — всего около 96 километров, причем по устаревшей методике NEDC.

Преимуществами электрокара в Kandi называются полностью закрытую кабину, что нехарактерно для транспортных средств такого класса; наличие информационно-развлекательной системы и мощного кондиционера. Длина K32 составляет 5,5 метра, высота — два с небольшим, ширина — 1,8 метра. Масса электромобиля — больше 2,2 тонны. То есть по всем параметрам это всё-таки обычный кроссовер/внедорожник, но доступ на обычные дороги ему тем не менее закрыт.

Помимо K32, в модельном ряду Kandi есть несколько квадроциклов, багги и два электромобиля: K27 и K23. Первый — это четырехместный хэтчбек с батареей на 17,69 киловатт-часа, проезжающий на одной зарядке не больше 160 километров. Второй располагает батареей емкостью 41,4 киловатт-часа и проезжает без подзарядки 290 километров. По предварительной информации, мощность его силовой установки — всего 67 лошадиных сил.

Главное же конкурентное преимущество Kandi — цена: после вычета государственной субсидии стоимость самой дешевой модели в США составит 12 999 долларов, то есть 952 000 рублей.

Источник: Kandi Technologies Group