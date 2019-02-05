Джуджаро подготовил к Женеве электрический кроссовер-гиперкар

Концепт разработан при участии технологической компании CH Auto. Он оборудован полным приводом, который, вероятно, реализован с помощью четырех индивидуальных электромоторов, полноуправляемым шасси и лишь двумя посадочными местами.

С места до 100 километров в час карбоновый GFG Kangaroo, построенный вокруг алюминиевой пространственный рамы, способен разгоняться за 3,5 секунды. Максимальная скорость гиперкроссовера превышает 250 километров в час.