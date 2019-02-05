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18:44

Джуджаро подготовил к Женеве электрический кроссовер-гиперкар

Новинка получит полноуправляемое шасси и полный привод

Компания GFG Style, принадлежащая дизайнеру Джорджетто Джуджаро и его сыну Фабрицио, представит в Женеве автомобиль под названием Kangaroo. Шоу-кар описывают как электрический кроссовер-гиперкар, способный очень быстро перемещаться по любым дорогам.
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Концепт разработан при участии технологической компании CH Auto. Он оборудован полным приводом, который, вероятно, реализован с помощью четырех индивидуальных электромоторов, полноуправляемым шасси и лишь двумя посадочными местами.

С места до 100 километров в час карбоновый GFG Kangaroo, построенный вокруг алюминиевой пространственный рамы, способен разгоняться за 3,5 секунды. Максимальная скорость гиперкроссовера превышает 250 километров в час.

Идея Джуджаро схожа с французским Mega Track. Внедорожный суперкар запомнился не только 6.0 V12 от Mercedes-Benz W140, но и огромным для такой машины дорожным просветом — 300 миллиметров.

В прошлом году в Женеве GFG Style показала электрокар Sibylla. Концепт, созданный совместно с китайской энергетической компанией Envision, получил четыре электромотора и особую технологию управления электроэнергией. Также автомобиль оснастили сдвижным лобовым стеклом и задними дверьми «крылья чайки».

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