Почти 80 тысяч российских Renault Kaptur отправят на ремонт из-за открывающегося капота

Причиной старта сервисной кампании стала некорректная работа петель капота — во время движения он может внезапно открыться.
Под отзыв попали автомобили, которые были реализованы на отечественном рынке с сентября 2015 года по настоящее время. Владельцев дефектных автомобилей уведомят по телефону или электронной почте, также можно самостоятельно проверить, попадает ли машина под отзыв. Для этого нужно ввести VIN-код кроссовера на сайте Росстандарта.
Всем неисправным автомобилям заменят замок капота, а также переустановят петли, чтобы избежать внезапного открытия в дальнейшем. Все ремонтные работы будут произведены бесплатно.
Кроссовер Renault Kaptur представлен на российском рынке в пяти комплектациях. В моторной гамме 1,6- и двухлитровые агрегаты, привод в зависимости от версии может быть как передний, так и полный. Стоимость базовой версии начинается от 945 000 рублей, топовое исполнение Extreme обойдется минимум в 1 219 990 рублей.