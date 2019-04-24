Renault Kaptur обновился

В начальной комплектации Life появилась новая аудиосистема Radio Connect, которая может работать в паре с мобильным приложением R&Go. Оно позволяет дистанционно узнать информацию о пробеге, расходе топлива, времени в пути, а также найти автомобиль на парковке. Также у модели впервые появилась функция автоматического складывания боковых зеркал, а качестве опции на «Каптюр» теперь можно заказать мультимедийный комплекс «Яндекс.Авто». Доплата за него (на версиях Style и Extreme) составит 30 990 рублей. До этого эту систему можно было получить только на спецверсии Play.
Кроме того, если раньше полностью светодиодные фары были доступны только на модификации Extreme, то теперь их можно за 35 990 рублей заказать и для комплектации Style. Также для версий Drive и Style, помимо оранжевой отделки интерьера, стал доступен вариант с красными элементами оформления.
«Каптюр» доступен с 1,6- и 2,0-литровыми моторами мощностью 114 и 143 силы. Трансмиссии – «механика», вариатор или четырехступенчатый «автомат». Автомобиль предлагается как с передним, так и с полным приводом.
В скором времени в линейку Renault на российском рынке войдет купе-кроссовер Arkana. Он получит тот же 1,6-литровый «атмосферник», что и на «Каптюре», а также 1,3-литровый турбомотор мощностью 150 сил. Сборку новинки наладят на московском заводе Renault.