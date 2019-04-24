Renault Kaptur обновился

В начальной комплектации Life появилась новая аудиосистема Radio Connect, которая может работать в паре с мобильным приложением R&Go. Оно позволяет дистанционно узнать информацию о пробеге, расходе топлива, времени в пути, а также найти автомобиль на парковке. Также у модели впервые появилась функция автоматического складывания боковых зеркал, а качестве опции на «Каптюр» теперь можно заказать мультимедийный комплекс «Яндекс.Авто». Доплата за него (на версиях Style и Extreme) составит 30 990 рублей. До этого эту систему можно было получить только на спецверсии Play.