Обновленный Renault Kaptur получит мотор и платформу от Arkana

После обновления Kaptur переедет на новую платформу — теперь он будет базироваться на новой модульной архитектуре, созданной специально для кроссоверов и внедорожников. Причем он станет второй моделью в линейке производителя после Renault Arkana, в основе которого лежит та же самая «тележка».
От «Арканы» обновленному кроссоверу достанется двигатель. По словам пресс-службы компании, рестайлинговый Kaptur получит бензиновый турбомотор TCe 150 объемом 1,33 литра и мощностью 150 лошадиных сил. В пару к нему предложат бесступенчатую трансмиссию X-Tronic.
Внешне никаких изменений кроссовер не получит, однако производитель пообещал серьезные доработки в интерьере и оснащение, которое раньше было доступно только на автомобилях более высокого класса.
Официальная премьера обновленного Renault Kaptur состоится в первой половине 2020 года. На текущий момент на рынке доступна дореформенная версия по цене от 969 000 рублей за базовую версию Life и до 1 243 000 рублей за типовую Extreme.