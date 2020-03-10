Обновленный Renault Kaptur получит мотор и платформу от Arkana

От «Арканы» обновленному кроссоверу достанется двигатель. По словам пресс-службы компании, рестайлинговый Kaptur получит бензиновый турбомотор TCe 150 объемом 1,33 литра и мощностью 150 лошадиных сил. В пару к нему предложат бесступенчатую трансмиссию X-Tronic.

Внешне никаких изменений кроссовер не получит, однако производитель пообещал серьезные доработки в интерьере и оснащение, которое раньше было доступно только на автомобилях более высокого класса.