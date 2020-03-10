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12:34

Обновленный Renault Kaptur получит мотор и платформу от Arkana

Премьера кроссовера состоится в первом полугодии 2020 года

Анастасия Дубина
Компания Renault раскрыла первые подробности о рестайлинговой версии кроссовера Kaptur. Автомобиль получит новую платформу и двигатель от купеобразного кроссовера Arkana.

После обновления Kaptur переедет на новую платформу — теперь он будет базироваться на новой модульной архитектуре, созданной специально для кроссоверов и внедорожников. Причем он станет второй моделью в линейке производителя после Renault Arkana, в основе которого лежит та же самая «тележка».

От «Арканы» обновленному кроссоверу достанется двигатель. По словам пресс-службы компании, рестайлинговый Kaptur получит бензиновый турбомотор TCe 150 объемом 1,33 литра и мощностью 150 лошадиных сил. В пару к нему предложат бесступенчатую трансмиссию X-Tronic.

Внешне никаких изменений кроссовер не получит, однако производитель пообещал серьезные доработки в интерьере и оснащение, которое раньше было доступно только на автомобилях более высокого класса.

Официальная премьера обновленного Renault Kaptur состоится в первой половине 2020 года. На текущий момент на рынке доступна дореформенная версия по цене от 969 000 рублей за базовую версию Life и до 1 243 000 рублей за типовую Extreme.