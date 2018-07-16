Новую модификацию кроссовера назвали Play

Пульс

Renault Kaptur получил спецверсию с мультимедийкой «Яндекса»

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16 июля 2018

Компания Renault представила специальную модификацию кроссовера Kaptur – Play. Автомобиль оснащен мультимедийным комплексом «Яндекс.Авто» и новыми 17-дюймовыми колесными дисками, а также предлагается с особым оформлением экстерьера и салона.

[Тест-драйв: Renault Kaptur против Hyundai Creta, Mitsubishi ASX и Nissan Juke](https://motor.ru/testdrives/fourcompactsuvsbigtest.htm)

Тест-драйв: Renault Kaptur против Hyundai Creta, Mitsubishi ASX и Nissan Juke

Спецверсия кроссовера стала первой моделью «Рено», оснащенной системой «Яндекс.Авто». Она имеет доступ в интернет, а также к сервисам «Навигатор», «Музыка» и «Погода», которыми можно пользоваться прямо на восьмидюймовом сенсорном экране комплекса.

Для выхода в Сеть используется встроенный 4G-модем. Покупатели кроссовера получат пакет предоплаченного трафика в размере трех гигабайт сроком на один год.

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Модификацию Play предлагается в новом красном цвете с черной или бежевой крышей (кроме них доступны и другие цвета) и большими колесами с красными колпачками. Салон отделан элементами под цвет кузова. Новинку от обычных автомобилей можно отличить по шильдикам с названием версии на крыльях.

В оснащение новинки входит климат- и круиз-контроль, светодиодные фары и противотуманки с функцией подсветки поворотов, датчики света и дождя, систему доступа в салон без ключа и дистанционного запуска двигателя.

Продажи спецверсии «Каптюра» начнутся 1 августа. Цены на такую машину начинаются от 1 114 990 рублей.

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Теги:
RenaultКроссоверыЯндексKaptur
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