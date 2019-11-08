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10:58

Karma покажет электрическое купе с «крыльями чайки»

В Лос-Анджелесе дебютирует концепт SC2

Калифорнийский стартап Karma Automotive впервые примет участие в крупнейшей национальной автомобильной выставке. В Лос-Анджелесе компания представит купе SC2 — дальнейшее развитие электрического шоу-кара SC1 Vision — и «заряженный» седан Revero GTS.

На рендере Karma SC2 представлен как купе с классическими пропорциями, сдвинутой к корме пассажирской капсулой, камерами вместо боковых зеркал, задней оптикой во всю ширину кузова и подъемными дверями «крыло чайки». Детали обвеса, очевидно, изготовлены из прессованного карбона — композит получают из коротких нитей углеволокна, за счет чего на его поверхности проступает характе́рный узор.

Karma Automotive называет себя не автопроизводителем, а хай-тек компанией, технологическим инкубатором для партнеров и стартапов, желающих протестировать новые разработки. Под это даже написана стратегия Open Platform, в рамках которой и построен предыдущий концепт SC1 Vision.

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Karma SC1 Vision

Дизайн шоу-кара заимствует и развивает стилистику спидстера SC1 Vision, представленного летом на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Тот, в свою очередь, вдохновлен гоночным самолетом Hughes H-1 1935 года, на котором американский предприниматель и пионер авиации Говард Хьюз установил континентальный рекорд скорости, разогнавшись до 567,115 километра в час.

Что касается второй новинки — Karma Revero GTS, — это «заряженная» версия гибридного седана Revero GT. Обычная четырехдверка оснащена 1,5-литровым турбомотором от BMW i8, выступающим в роли генератора, и тяговой батарей на 28 киловатт-часов. Суммарная мощность силовой установки — 535 сил, а динамика разгона до 60 миль в час (97 километров в час) — 4,5 секунды. Вариант с приставкой GTS будет способен выйти и четырех секунд.