Karma покажет электрическое купе с «крыльями чайки»

Что касается второй новинки — Karma Revero GTS, — это «заряженная» версия гибридного седана Revero GT. Обычная четырехдверка оснащена 1,5-литровым турбомотором от BMW i8, выступающим в роли генератора, и тяговой батарей на 28 киловатт-часов. Суммарная мощность силовой установки — 535 сил, а динамика разгона до 60 миль в час (97 километров в час) — 4,5 секунды. Вариант с приставкой GTS будет способен выйти и четырех секунд.