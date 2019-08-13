Karma построила электрический концепт с авиационным дизайном

Благодаря установке восьми радаров, шести лидаров и нескольких камер SC1 Vision может передвигаться в автономном режиме. Развлекать пассажиров в этот момент будет система дополненной реальности, информирующая о достопримечательностях и интересных местах, а также аудиосистема с индивидуальными «звуковыми коконами» — аналогичная функция вскоре появится на серийных моделях Karma.