Karma построила электрический концепт с авиационным дизайном

Концепт SC1 Vision в компании называют «исследованием языка дизайна бренда и инновационных технологических возможностей» и уточняют, что его проектирование и сборка заняла всего 12 месяцев. Автомобиль построили в рамках стратегии Open Platform, когда компания фактически становится «инкубатором» для партнеров и стартапов, желающих протестировать новые разработки.
Электрический спидстер оборудован «новой информационно-развлекательной архитектурой», объединенной с коммуникационным стандартом 5G и «очеловеченными системами общения» на базе искусственного интеллекта. Они поддерживают естественную речь и голосовые команды, сенсорное управление, отслеживают направление взгляда и способны провести биометрическую идентификацию пассажиров.
Благодаря установке восьми радаров, шести лидаров и нескольких камер SC1 Vision может передвигаться в автономном режиме. Развлекать пассажиров в этот момент будет система дополненной реальности, информирующая о достопримечательностях и интересных местах, а также аудиосистема с индивидуальными «звуковыми коконами» — аналогичная функция вскоре появится на серийных моделях Karma.
Внешность концептуальной «Кармы» навеяна гоночным самолетом Hughes H-1 1935 года. На нем американский предприниматель и пионер авиации Говард Хьюз установил континентальный рекорд скорости, разогнавшись до 567,115 километра в час.