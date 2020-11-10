Видео: мопед «Карпаты» без пробега завели впервые за 30 лет

«Карпаты-2» является вторым поколением мокиков, выпускавшихся с 1981 по 1997 годы сначала в Советском Союзе, а затем на Украине. В движение мопеды приводились 50-кубовым одноцилиндровым бензиновым двигателем мощностью две лошадиные силы. Вместе с агрегатом работала двухступенчатая коробка с переключением передач на руле (позже появились модификации «Люкс» и «Спорт» с ножным переключением). Максимальная скорость составляла 55 километров в час.

Обнаруженный экземпляр с момента покупки в 1990 году проехал всего 14 километров, после чего мопед оставили в одном из гаражей Белоруссии на 30 лет. За годы простоя внешний вид мокика заметно регрессировал. Зеленая краска на многих деталях, как и хромированный руль, покрылись ржавчиной, а резиновые ручки со временем потрескались. Кроме того, во время хранения мопед несколько раз падал на обе стороны, в результате чего корпус «Карпат» местами слегка помят.