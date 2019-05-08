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15:05

Производитель «автоматов» для Aurus сделал коробку для электрического грузовика

Двухступенчатая трансмиссия создана под конкретного заказчика

Российская компания KATE, разработавшая девятидиапазонный «автомат» для моделей семейства Aurus, представила коробку передач для гибридных или электрических грузовых автомобилей и автобусов. Узел трансмиссии создан под конкретного заказчика, но его имя не называется.
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Двухступенчатая коробка передач KATE имеет две передачи переднего хода и одну заднюю передачу, а также нейтральное положения. В ней также предусмотрена возможность полуавтоматического или автоматического переключения. Коробка способна «переварить» момент до 800 Нм и совместима с входным валом со скоростью вращения до 4500 оборотов в минуту.

Установка коробки передач предполагает ее размещение на ведущей оси между тяговым электродвигателем и главной передачей. Благодаря возможности передачи момента в обоих направлениях, электромотор также используется в режиме торможения и рекуперации. Отмечается, что использование тягового редуктора возможно в разных климатических зонах России при температуре окружающей среды от -50 до +50 градусов по Цельсию.

В прошлом году КАТЕ разместила видео, на котором показан процесс сборки автоматической коробки передач R932 для автомобилей проекта «Кортеж».

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