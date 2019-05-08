Производитель «автоматов» для Aurus сделал коробку для электрического грузовика

Двухступенчатая коробка передач KATE имеет две передачи переднего хода и одну заднюю передачу, а также нейтральное положения. В ней также предусмотрена возможность полуавтоматического или автоматического переключения. Коробка способна «переварить» момент до 800 Нм и совместима с входным валом со скоростью вращения до 4500 оборотов в минуту.

Установка коробки передач предполагает ее размещение на ведущей оси между тяговым электродвигателем и главной передачей. Благодаря возможности передачи момента в обоих направлениях, электромотор также используется в режиме торможения и рекуперации. Отмечается, что использование тягового редуктора возможно в разных климатических зонах России при температуре окружающей среды от -50 до +50 градусов по Цельсию.