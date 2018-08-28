Посмотрите, как собирают коробку передач для седана проекта «Кортеж»

Помимо седана Senat, в семейство моделей Aurus входит президентский лимузин, который участвовал в инаугурации президента РФ Владимира Путина, минивэн «Арсенал», а также внедорожник «Комендант». Впоследствии в линейку добавят мотоцикл и «народный вседорожник». Последняя из этих машин выйдет на рынок не ранее конца следующего года.

Публичный дебют автомобилей семейства «Кортеж» состоится на этой неделе в рамках Московского международного автосалона.