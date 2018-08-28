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28 августа 14:29

Посмотрите, как собирают коробку передач для седана проекта «Кортеж»

Разработкой и постройкой трансмиссии занимается российская компания «Кате»

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Российская компания «Кате» разместила видео, на котором показан процесс сборки автоматической коробки передач R932 для автомобилей проекта «Кортеж». Судя по номеру на корпусе девятидиапазонной трансмиссии, она предназначается для установки в седан Aurus Senat (ЕМП-4123).

Все машины проекта «Кортеж» оснащаются гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового двигателя V8 мощностью 598 лошадиных сил, совмещенного с «автоматом» и электромотором. Привод у автомобилей — полный.

Видео: Kate LLC

Помимо седана Senat, в семейство моделей Aurus входит президентский лимузин, который участвовал в инаугурации президента РФ Владимира Путина, минивэн «Арсенал», а также внедорожник «Комендант». Впоследствии в линейку добавят мотоцикл и «народный вседорожник». Последняя из этих машин выйдет на рынок не ранее конца следующего года.

Публичный дебют автомобилей семейства «Кортеж» состоится на этой неделе в рамках Московского международного автосалона.

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