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10:57

В Казахстане решили создать собственную «Ладу»

В стране начали работу над местным автомобильным брендом

© Фото scmp.com
В Казахстане планируют создать собственную автомобильную марку. Об этом сообщает издание «Казинформ» со ссылкой на заявление руководителя Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана Андрея Лаврентьева.

Автопроизводители, которые когда-то делали крутые машины

«Это будет отечественная марка как узбекистанская Uz-Daewoo и российская Lada», заявил Лаврентьев. Он добавил, что в финансировании проекта уже выразили заинтересованность иностранные инвесторы, включая китайскую марку Jac.

При этом на данный момент пока не ясно, как будет называться марка, а также когда именно она может выйти на рынок.

РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили

Сейчас в Казахстане работают несколько предприятий, которые производят машины марок Lada, Kia, Hyundai, Skoda, Chevrolet и Iveco. Собственного автобренда в стране никогда не было.

Источник: Казинформ
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