Казахстанцы в отличие от россиян экономят 1,6 млн рублей при покупке Chery Tiggo 9

Столько дилеры Казахстана просят за машину 2025 года, без учета скидок. За эти деньги предлагается полноприводный Tiggo 9 с 245-сильным 2,0-литровым турбомотором и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач в стандартной комплектации Ultra.

В РФ Chery Tiggo 9 в схожей базовой комплектации «Прайм» предлагается за 4,3 млн рублей. Несмотря на разницу в названиях, обе версии кроссовера оснащены фактически одинаково.

В официальном российском прайс-листе Chery указывается, что это рекомендованная максимальная цена перепродажи в рублях на автомобили 2025 года производства. Таким образом, разница между машинами в странах участницах ЕАЭС достигает 1,6 млн рублей или 37%.

Максимальная версия Chery Tiggo 9 в комплектации Flagship в Казахстане стоит 17 млн тенге (около 2,8 млн рублей), в России машина в похожем исполнении «Ультра» обойдется в 4,6 млн рублей, разница — 1,8 млн рублей (39%).

Продажи флагманского кроссовера Chery Tiggo 9 в России стартовали 17 декабря 2024 года. Автомобиль построен на модульной платформе T2X.

В июне 2025 года, спустя полгода после старта продаж в КНР, Chery Tiggo 9 появился на рынке РФ.

Читайте также:

— «Нештрафуемый порог снизился с 20 до 10 км/ч»: в России разоблачили фейк

— Названы китайские электромобили и гибриды, которые не ломаются

— В РФ хотят повысить штраф за шумные машины