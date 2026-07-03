Новости
Опубликовано 03 июля 2026, 11:40
1 мин.

Казаки вышли на дежурство на АЗС

На заправках Анапы организовали дежурство полиции, казаков и волонтёров. На АЗС вышли сотрудники администрации, полиции, казачьих объединений, а также волонтёры из спортивных и общественных организаций. Об этом сообщила пресс-служба мэрии курорта в своем Telegram-канале.
АЗС
АЗС
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

По данным городских властей, дежурные помогают регулировать движение транспорта, следят за порядком, предотвращают конфликты и пресекают попытки заправки топлива в канистры. В мэрии подчеркнули, что эти меры призваны упорядочить работу автозаправок и повысить её эффективность.

По информации администрации, ситуация на заправках находится на постоянном контроле, что позволило наладить движение и сократить время ожидания.

Читайте также:

Концерн BMW отрекся от машин, собранных в Калининграде без их разрешения

На Chevrolet, способный разгоняться до 322 км/ч, установили ультранизкую цену

Распродано всё: самый уродливый Ferrari вызвал ажиотаж среди китайцев

Источник:Мэрия Анапы
Автор:Арина Лысенко
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. Казаки вышли на дежурство на АЗС