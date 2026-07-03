Казаки вышли на дежурство на АЗС

По данным городских властей, дежурные помогают регулировать движение транспорта, следят за порядком, предотвращают конфликты и пресекают попытки заправки топлива в канистры. В мэрии подчеркнули, что эти меры призваны упорядочить работу автозаправок и повысить её эффективность.

По информации администрации, ситуация на заправках находится на постоянном контроле, что позволило наладить движение и сократить время ожидания.

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