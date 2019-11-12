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18:57

Кен Блок проедет на 927-сильном пикапе по «дороге в небеса»

Опубликован тизер новой «Клаймбханы»

Производитель шин Toyo и Кен Блок опубликовали тизер «Клаймбхана 2: гора Тяньмэнь» (Climbkhana Two: Tianmen Mountain). 18 ноября Блок на своем 927-сильном дрифт-пикапе Hoonitruck проедет по знаменитой «Дороге 99 поворотов», которая также известна как «дорога в небеса». Здесь же в сентябре установил рекорд скоростного подъема электрический Volkswagen ID.R.

Гора Тяньмэнь находится на юге Китая и в высоту насчитывает 1519 метров. На ее вершине расположена природная арка «Небесные врата» высотой 131,5 метра, к которой ведет лестница из 999 ступеней — это место глубоко связано с китайской мифологией и почитается местными жителями. По серпантину, ведущему наверх, и предстоит проехать Блоку на грузовичке с 3,5-литровым мотором, заимствованным у лемановского Ford GT.

Видео: Toyo Tire U.S.A. Corp

«Дорога 99 поворотов» притягивает автопроизводителей своей сложной конфигурацией. Здесь неоднократно устанавливали рекорды, но официальный принадлежит прототипу Volkswagen ID.R. В сентябре пилот Ромен Дюма поднялся по серпантину за 7 минут 38,585 секунды, побив предыдущее, неофициальное достижение Range Rover Sport SVR более чем на две минуты.