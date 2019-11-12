Кен Блок проедет на 927-сильном пикапе по «дороге в небеса»

Гора Тяньмэнь находится на юге Китая и в высоту насчитывает 1519 метров. На ее вершине расположена природная арка «Небесные врата» высотой 131,5 метра, к которой ведет лестница из 999 ступеней — это место глубоко связано с китайской мифологией и почитается местными жителями. По серпантину, ведущему наверх, и предстоит проехать Блоку на грузовичке с 3,5-литровым мотором, заимствованным у лемановского Ford GT.