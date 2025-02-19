В России представили KGM — переименованные SsangYong. Сколько они стоят

В России представили KGM — переименованные SsangYong. Сколько они стоятКорейская марка вернулась с тремя кроссоверами и рамным внедорожником
Кроссоверы Tivoli, Korando и Torres оснащены одинаковой связкой 1,5-литрового турбомотора мощностью 163 лошадиные силы (280 Нм крутящего момента) и классического шестидиапазонного автомата Aisin. У «младшего» Tivoli привод только передний, а Korando и Torres предложат также в полноприводных версиях с муфтой BorgWarner.
Венчающий линейку Rexton предлагают с продольно расположенным двухлитровым мотором мощностью 225 сил (350 Нм момента); привод полный. У всех машин русифицированная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, «теплые» опции и двойная оцинковка кузова. Однако дополнительной антикоррозийной обработки нет, как и увеличенного бачка стеклоомывателя. Его емкость — четыре литра.
Поставлять машины будут с корейского завода, а гарантия составит пять лет или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Проблем с наличием запчастей не будет, заверяет дистрибьютор: поставки наладят со склада в Подмосковье либо из Кореи, что займет от 12 до 60 дней. Будет и брендированное моторное масло производства завода «Топ Лубрикантс» (бывший Total) в Калужской области.
Цены впечатляют: стоимость Tivoli стартует с 3 590 000 рублей, Korando — с 4 390 000, Torres — с 5 150 000, а Rexton оценивается в 6 790 000 рублей минимум. В «Рэкс Моторс» отмечают, что цены выше, чем у «китайцев», но ниже, чем на параллельный импорт. К слову, KGM не «параллельные»: одобрения типа транспортного средства (ОТТС) получены на все автомобили, кроме Rexton. Флагман должен обзавестись документом к марту. Также компания обещает различные акции: субсидированную ставку 0,01 процента, рассрочку, trade-in и прочее.
Основную ставку делают на Torres: ожидается, что на него придется примерно 60 процентов продаж. Доля Korando и Rexton составит 25 и 10 процентов соответственно, а моноприводному Tivoli прочат только пять процентов аудитории.
Несколько лет назад SsangYong оказалась на грани исчезновения: продажи шли плохо, компания набрала долгов и объявила о банкротстве. Помощь пришла в лице химического концерна KG Group, выкупившего активы автопроизводителя. Обретя нового хозяина, SsangYong сменила имя на KGM (от KG Mobility).
В планах была и разработка новой эмблемы, но пока она прежняя (и узнаваемая) — крылья двух драконов. Ssang переводится с корейского как «пара», а Yong — «дракон».
Tivoli — кроссовер образца 2015 года, который продавался в России, пока марка не ушла из страны. У него 4,2-метровый кузов, 178-миллиметровый дорожный просвет и бак объемом 50 литров. Средний расход топлива — семь литров на 100 километров пути в смешанном цикле. У кроссовера диодные фары проекционного типа и задний спойлер со стоп-сигналом. Убранство салона со встроенным экранчиком медиасистемы вполне соответствует возрасту модели.
При этом в списке оборудования есть светодиодные фары, электропривод зеркал, двухзонный климат-контроль и датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида, бесключевой доступ, а также семь электронных ассистентов, включая системы помощи при подъеме и спуске. Комплектаций три, цветов кузова пять, а расцветок интерьера две — светлая и темная.
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Korando образца 2019 года в «базе» переднеприводный, в «топе» полноприводный. Уровней исполнения четыре, расцветок кузова — пять.
У 4,5-метрового кроссовера мультимедийная система с восьмидюймовым экраном (тоже встроенным), регулируемый по вылету и высоте руль, адаптивный круиз-контроль, шесть подушек безопасности, электропривод двери багажника, электрорегулировка сидений и вентиляция переднего ряда, автономная система экстренного торможения, система управления дальним светом и другие помощники. В краш-тесте Euro NCAP кроссовер получил пять звезд.
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Брутальный KGM Torres — самая свежая модель, хотя создавалась, как и другие, еще под брендом SsangYong. У кроссовера, представленного в 2022 году, угловатый дизайн снаружи и внутри, кластер с 12,3-дюймовыми экранами (он появился позже — в 2023-м), восемь эйрбегов, адаптивный круиз-контроль и набор ассистентов водителя.
При длине 4,7 метра Torres сравним с Nissan X-Trail и имеет внушительный объем багажника: от 703 до 1662 литров в зависимости от положения спинок кресел заднего ряда. Комплектаций будет пять.
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Наконец, Rexton, который импортер называет «корейским Прадо», получит полноразмерную запаску, колеса диаметром 18 либо 20 дюймов и два раздельных 12,3-дюймовых дисплея в салоне, для которого предложат две расцветки — черную и бежевую. Цветов кузова четыре на выбор.
В зависимости от версии (их две) в перечень оснащения войдут подогрев всех сидений, шторки безопасности сзади, вентиляция и электропривод передних кресел, подсветка салона и дверных ручек. В багажнике может уместиться до 1977 литров, если сложить спинки третьего и второго рядов. У Rexton рамная конструкция, независимая подвеска с двойными поперечными рычагами спереди, а сзади — пятирычажная. Привод полный, с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей.
На старте продаж у KGM будет 40 дилерских центров (из них девять в Москве и пять в Санкт-Петербурге), а к концу года прибавится еще 30.
В планах расширение модельного ряда. Так, ближе к осени в линейке появится новинка — новое поколение Actyon. Ни дизельные, ни электрические машины в Россию возить пока не собираются, а вот пикапы под вопросом: возможно, они появятся через год. Зато осенью 2025-го наладят производство на калининградском «Автоторе», с которым уже подписано соглашение. Это может положительно сказаться на ценах.