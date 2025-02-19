В России представили KGM — переименованные SsangYong. Сколько они стоят

Кроссоверы Tivoli, Korando и Torres оснащены одинаковой связкой 1,5-литрового турбомотора мощностью 163 лошадиные силы (280 Нм крутящего момента) и классического шестидиапазонного автомата Aisin. У «младшего» Tivoli привод только передний, а Korando и Torres предложат также в полноприводных версиях с муфтой BorgWarner.

Венчающий линейку Rexton предлагают с продольно расположенным двухлитровым мотором мощностью 225 сил (350 Нм момента); привод полный. У всех машин русифицированная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, «теплые» опции и двойная оцинковка кузова. Однако дополнительной антикоррозийной обработки нет, как и увеличенного бачка стеклоомывателя. Его емкость — четыре литра.

Поставлять машины будут с корейского завода, а гарантия составит пять лет или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Проблем с наличием запчастей не будет, заверяет дистрибьютор: поставки наладят со склада в Подмосковье либо из Кореи, что займет от 12 до 60 дней. Будет и брендированное моторное масло производства завода «Топ Лубрикантс» (бывший Total) в Калужской области.