В России зарегистрировали новую корейскую марку

Под торговой маркой, согласно Роспатенту, можно продавать только один класс товаров и услуг. Легковые автомобили и запчасти — в их числе.

Однако регистрация бренда не означает обязательного выхода марки на российский рынок, особенно в условиях санкций, когда все корейские компании официально в РФ не работают. Вероятно, логотип был защищен на всякий случай.