Экс-SsangYong полностью рассекретил пикап Musso EV. Сколько он стоит

Экс-SsangYong полностью рассекретил пикап Musso EV. Сколько он стоитПродажи начнутся в марте
Musso EV — первый электрический пикап в Южной Корее, заверяют в KGM. Внешне он почти повторяет Torres EVX, но у пикапа другой передний бампер и накладки на колесные арки, а также увеличенная колесная база. Грузоподъемность составляет 500 килограммов.
Убранство салона тоже почти скопировано с Torres EVX, за исключением руля: спереди установлен кластер с двумя экранами диагональю 12,3 дюйма каждый. Передние сиденья оснащены функциями подогрева и вентиляции.
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Как и у Torres EVX, у Musso EV один электродвигатель на передней оси мощностью 207 лошадиных сил (339 Нм крутящего момента). Но для пикапа подготовили и полноприводный вариант с дополнительным мотором сзади: такой Musso разовьет 413 сил и 636 Нм.
Запитывается установка от литий-железо-фосфатной батареи BYD. Ее емкость — 80,6 киловатт-часа, что больше, чем у соплатформенного кроссовера. Musso в переднеприводном исполнении сможет проехать до 400 километров без подзарядки, а запас хода полноприводного пока неизвестен.
В марте SsangYong под новым именем KGM вернется в Россию. Продажи стартуют сразу с четырех моделей — кроссоверов Tivoli, Korando, Torres и флагманского внедорожника Rexton. Цены уже известны: они начинаются с 3 590 000 рублей за городской субкомпакт Tivoli и достигают 6 790 000 за «начальный» Rexton.