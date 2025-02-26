Экс-SsangYong полностью рассекретил пикап Musso EV. Сколько он стоит

Musso EV — первый электрический пикап в Южной Корее, заверяют в KGM. Внешне он почти повторяет Torres EVX, но у пикапа другой передний бампер и накладки на колесные арки, а также увеличенная колесная база. Грузоподъемность составляет 500 килограммов.

Убранство салона тоже почти скопировано с Torres EVX, за исключением руля: спереди установлен кластер с двумя экранами диагональю 12,3 дюйма каждый. Передние сиденья оснащены функциями подогрева и вентиляции.