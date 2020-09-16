Хэтчбек BMW 1 серии получит версию для молодежи

Помимо мощного двигателя, хэтчбек получил подвеску M Sport с занижением на 10 миллиметров, функцию Performance Control, ввинчивающую машину в повороты путем подтормаживания внутреннего колеса ведущей оси, перенастроенное рулевое управление, жесткие втулки стабилизатора и сами стабилизаторы поперечной устойчивости, а также тормоза M. За доплату будут доступны более цепкие спортивные шины.

Новинка выйдет на рынок в ноябре этого года. Цены пока не названы.