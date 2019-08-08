Самой мощной «копейкой» BMW будет гибрид M140e

Как пишет издание Automobile Magazine, гибридный хот-хэтч войдет в семейство моделей M Performance и дебютирует в следующем году. В качестве силовой установки на M140e будет использоваться связка из двухлитровой «турбочетверки» и 60-киловаттного электромотора (81,58 лошадиные силы). Суммарная отдача составит около 400 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента.

Гибрид получит тяговую батарею на 35 киловатт-часов, а также систему впрыска воды во впускной коллектор как на M4 GTS, которая позволяет снизить температуру в камере сгорания, повысить давление наддува и мощность. По предварительной оценке, хот-хэтч M140e сможет на электричестве проехать от 80 до 110 километров.