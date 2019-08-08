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13:23

Самой мощной «копейкой» BMW будет гибрид M140e

Хот-хэтч может дебютировать уже в следующем году

BMW M135i xDrive M Performance
У хэтчбека BMW 1 серии не будет полноценной M-версии, а место на вершине линейки займет подключаемый гибрид M140e. Он получит систему впрыска воды во впускной коллектор и сможет проезжать на электротяге до 110 километров.

Как пишет издание Automobile Magazine, гибридный хот-хэтч войдет в семейство моделей M Performance и дебютирует в следующем году. В качестве силовой установки на M140e будет использоваться связка из двухлитровой «турбочетверки» и 60-киловаттного электромотора (81,58 лошадиные силы). Суммарная отдача составит около 400 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента.

Гибрид получит тяговую батарею на 35 киловатт-часов, а также систему впрыска воды во впускной коллектор как на M4 GTS, которая позволяет снизить температуру в камере сгорания, повысить давление наддува и мощность. По предварительной оценке, хот-хэтч M140e сможет на электричестве проехать от 80 до 110 километров.

Новая BMW 1 серии дебютировала в мае 2019 года. Модель перешла на переднеприводную платформу FAAR и первой из автомобилей с ДВС стала оснащаться антипробуксовочной системой ARB, прежде доступной только для электрокара i3s. Самая мощная модификация M135i XDrive — это двухлитровый турбомотор от X2 M35i, который выдает 306 лошадиных сил и 450 Нм момента.