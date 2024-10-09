В России наладят сборку седанов Iran Khodro Tara

Опубликовано 09 октября 2024, 17:591 мин.
В России наладят сборку седанов Iran Khodro TaraТакже в стране появятся официальные дилерские центры бренда
В России запустят производство иранских седанов Iran Khodro Tara. Об этом сообщил telegram-канал «Русский автомобиль». По данным инсайдеров, в настоящее время на автомобиль получают Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое позволит наладить массовые продажи модели в нашей стране.
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Iran Khodro Tara представили в рамках форума CarX-2024, который в настоящее время проходит в Москве. Там же специалисты сообщили, что седан находится в процессе получения Одобрение типа транспортного средства. Документ, который компания планирует получить к середине декабря нынешнего года, позволит официально продавать модель в России.
После получения ОТТС дистрибьютор собирается выбрать площадку для производства иранских автомобилей. По предварительным данным, наладить выпуск седанов могут в центральном или южном регионах страны. Одним из рассматриваемых заводов является «Ставрополь-Авто».
В конце января официально на российский рынок планировала выйти компания Iran Khodro. Иранцы собирались поставлять в нашу страну седаны Dena.