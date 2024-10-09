В России наладят сборку седанов Iran Khodro Tara

Iran Khodro Tara представили в рамках форума CarX-2024, который в настоящее время проходит в Москве. Там же специалисты сообщили, что седан находится в процессе получения Одобрение типа транспортного средства. Документ, который компания планирует получить к середине декабря нынешнего года, позволит официально продавать модель в России.