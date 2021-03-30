Kia Carnival для России: раскрыты все цены и комплектации

Кросс-вэны в комплектации Luxe внешне отличаются от базовой модели: для них предусмотрены рейлинги на крыше, рулевое колесо с кожаной отделкой и вставки передней панели, оформленные под текстуру дерева. Список оснащения дополнен передними парковочными датчиками, системой контроля слепых зон, системой предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом и системой безопасного выхода из автомобиля (в этой комплектации работает только в режиме предупреждения).

Устанавливается система климат-контроля – раздельно для водителя и переднего пассажира, а также отдельная климатическая установка для пассажиров второго и третьего рядов. «Теплые опции» для «люксового» исполнения дополнили подогревом рулевого колеса.

Версия Prestige дополнительно укомплектована светодиодными фарами проекционного типа, светодиодными противотуманными фарами и задними фонарями. Внешне этот вариант отличается хромированными решеткой радиатора и задними стойками крыши, а также 18-дюймовыми дисками.

Такой Carnival оснащается системой бесключевого доступа с запуском и остановкой двигателя при помощи кнопки, электроприводами сдвижных боковых дверей и двери багажного отсека, электроприводом боковых дверей (им можно управлять дистанционно), а система безопасного выхода из автомобиля имеет функции не только оповещения, но и блокировки задних дверей.