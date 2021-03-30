Kia Carnival для России: раскрыты все цены и комплектации

Carnival четвертого поколения доступен в России с двумя моторами на выбор: дизельным объемом 2,2 литра мощностью 199 лошадиных сил и 3,5-литровым бензиновым с системой распределенного впрыска MPI, который выдает 249 лошадиных сил. В обоих случаях пару агрегатам составляет 8-диапазонная автоматическая коробка передач. Привод только передний.
В базовой комплектации Comfort кросс-вэн предложат с дизельным мотором, а бензиновый агрегат можно заказать начиная с исполнения Prestige. Ниже в таблице приведены цены и комплектации Kia Carnival.
|Комплектация
|Цена в рублях
|Comfort, 2.2 / 199 л. c.
|2 599 900
|Luxe, 2.2 / 199 л. c.
|2 894 900
|Prestige, 2.2 / 199 л. c.
|3 059 900
|Prestige, 3.5 / 249 л. c.
|3 149 900
|Premium, 2.2 / 199 л. c.
|3 339 900
|Premium, 3.5 / 249 л. c.
|3 429 900
|Premium+, 2.2 / 199 л. c.
|3 489 900
|Premium+, 3.5 / 249 л. c.
|3 579 900
Список стандартного оборудования включает рефлекторные светодиодные фары и светодиодные ходовые огни, круиз-контроль, мультимедийную систему с экраном диагональю восемь дюймов, камеру заднего вида, задние датчики парковки, аудиосистему с шестью динамиками и 17-дюймовые диски.
Kia
В России началось производство Kia Carnival
В числе стандартных электронных ассистентов — система помощи при старте на подъеме, интегрированная система активного управления, система контроля давления в шинах и система выбора режима движения Drive Mode Select. За безопасность отвечают семь подушек безопасности: две фронтальные, коленная подушка водителя, две боковые и шторки безопасности по всей длине пассажирского салона.
Также штатно устанавливаются разъемы USB-зарядки в передней панели и в боковой части спинок передних сидений и 12-вольтовая розетка в багажном отсеке.
Фото: Kia
Кросс-вэны в комплектации Luxe внешне отличаются от базовой модели: для них предусмотрены рейлинги на крыше, рулевое колесо с кожаной отделкой и вставки передней панели, оформленные под текстуру дерева. Список оснащения дополнен передними парковочными датчиками, системой контроля слепых зон, системой предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом и системой безопасного выхода из автомобиля (в этой комплектации работает только в режиме предупреждения).
Устанавливается система климат-контроля – раздельно для водителя и переднего пассажира, а также отдельная климатическая установка для пассажиров второго и третьего рядов. «Теплые опции» для «люксового» исполнения дополнили подогревом рулевого колеса.
Версия Prestige дополнительно укомплектована светодиодными фарами проекционного типа, светодиодными противотуманными фарами и задними фонарями. Внешне этот вариант отличается хромированными решеткой радиатора и задними стойками крыши, а также 18-дюймовыми дисками.
Такой Carnival оснащается системой бесключевого доступа с запуском и остановкой двигателя при помощи кнопки, электроприводами сдвижных боковых дверей и двери багажного отсека, электроприводом боковых дверей (им можно управлять дистанционно), а система безопасного выхода из автомобиля имеет функции не только оповещения, но и блокировки задних дверей.
Фото: Kia
Комплектация Premium дополнена электронным селектором трансмиссии и подрулевыми переключателями передач, двумя люками на крыше и «атмосферной» подсветкой интерьера. Экран мультимедийной системы у такого кросс-вэна 12,3-дюймовый, а приборная панель — виртуальная того же размера. Carnival Premium укомплектован аудиосистемой BOSE с 12 динамиками, камерами кругового обзора и салонной камерой для наблюдения за задними рядами.
И, наконец, вариант Premium+ имеет семиместную компоновку: на втором ряду устанавливаются два раздельных сиденья повышенной комфортности с подлокотниками и поддержкой для ног, подогревом, вентиляцией.
Сборка Kia Carnival налажена на калининградском заводе «Автотор», модель встала на конвейер 25 февраля 2021 года. На кросс-вэн распространяется гарантия пять лет или 150 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.