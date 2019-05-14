Kia показала первые изображения конкурента Hyundai Creta

Дизайн новинки основан на концепте Kia SP Signature, который представили на автосалоне в Сеуле в этом году. Именно так, по словам компании, будут выглядеть будущие глобальных модели. При этом большинство стилистических решений шоу-кара решено перенести на серийный автомобиль. Среди них: LED-фары с полоской ходовых огней, обрамляющих верхнюю часть решетки радиатора, длинный капот и стилизованный под выхлопные патрубки декоративный элемент на заднем бампере.