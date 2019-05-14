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14 мая, 11:49

Kia показала первые изображения конкурента Hyundai Creta

Новинка дебютирует до конца этого года

Компания Kia опубликовала эскизы нового субкомпактного кроссовера, публичная премьера которого запланирована на лето этого года. Модель станет конкурировать с Hyundai Creta, а ее основными покупателями называют миллениалов — тех, кто родился после 1981 года.

Дизайн новинки основан на концепте Kia SP Signature, который представили на автосалоне в Сеуле в этом году. Именно так, по словам компании, будут выглядеть будущие глобальных модели. При этом большинство стилистических решений шоу-кара решено перенести на серийный автомобиль. Среди них: LED-фары с полоской ходовых огней, обрамляющих верхнюю часть решетки радиатора, длинный капот и стилизованный под выхлопные патрубки декоративный элемент на заднем бампере.

В кроссовере будут сочетаться «современный дизайн, компактные размеры и просторный салон». Дизайнеры Kia считают, что именно это должно привлечь целевую аудиторию модели — людей поколения Y или миллениалов.

Продажи конкурента Hyundai Creta в Южной Корее начнутся до конца года. Затем модель выйдет на другие рынки. Однако представлять её на европейском рынке Kia не планирует.

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