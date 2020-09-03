У российских Kia появилась новая спецверсия

Kia Cerato в специальной версии базируется на «средней» комплектации Luxe и отличается от стандартного светодиодными фарами, легкосплавными колесными дисками размерностью 17 дюймов и шильдиком с названием спецверсии. Cerato Edition Plus с 128-сильным мотором 1.6 предлагают за 1 309 900 рублей, а с 2,0-литровым (150 сил) – за 1 354 900 рублей.
В основу спецверсии Kia Soul легли комплектации Comfort и Luxe. Кроме новой «мультимедийки» кроссовер получил систему бесключевого доступа и запуска двигателя, электрообогрев руля, дневные ходовые огни со светодиодами и декоративные вставки в салоне.
Soul Luxe Edition Plus можно узнать по рейлингам на крыше, 18-дюймовым колесным дискам, комбинированной отделке интерьера и накладкам на пороги, двери и бампер. Цена такого Soul варьируется от 1 244 900 до 1 434 900 рублей.
Кроссовер Sportage Edition Plus «вырос» из комплектации Comfort и обзавелся полностью светодиодными фарами, датчиком света и камерой заднего вида с динамическими линиями разметки. Спецверсия доступна только для кроссовера с автоматической трансмиссией и предлагается по цене от 1 825 900 до 1 935 900 рублей.
Ранее на этой неделе в России стартовали продажи седана Kia K5, который пришел на смену Kia Optima. Новинка с двумя атмосферными моторами и двумя трансмиссиями на выбор стоит от 1 489 900 до 2 199 900 рублей.