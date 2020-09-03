У российских Kia появилась новая спецверсия

Soul Luxe Edition Plus можно узнать по рейлингам на крыше, 18-дюймовым колесным дискам, комбинированной отделке интерьера и накладкам на пороги, двери и бампер. Цена такого Soul варьируется от 1 244 900 до 1 434 900 рублей.

Кроссовер Sportage Edition Plus «вырос» из комплектации Comfort и обзавелся полностью светодиодными фарами, датчиком света и камерой заднего вида с динамическими линиями разметки. Спецверсия доступна только для кроссовера с автоматической трансмиссией и предлагается по цене от 1 825 900 до 1 935 900 рублей.

Ранее на этой неделе в России стартовали продажи седана Kia K5, который пришел на смену Kia Optima. Новинка с двумя атмосферными моторами и двумя трансмиссиями на выбор стоит от 1 489 900 до 2 199 900 рублей.

Источник: Kia