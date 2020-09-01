В России начали продавать седан Kia K5

Сборка нового Kia K5 была запущена на заводе «Автотор» в Калининграде в середине июля. Седан можно купить с двигателем 2.0 MPI, который выдаёт 150 лошадиных сил и 192 Нм крутящего момента. В качестве альтернативы доступен новый 2,5-литровый мотор мощностью 194 лошадиные силы и 246 Нм момента. В первом случае агрегат сочетается с шестидиапазонным «автоматом», во втором – с восьмидиапазонным. Привод – исключительно передний.
|Комплектация
|2.0 MPI AT6 (цена в рублях)
|2.5 GDI AT8 (цена в рублях)
|Classic
|1 489 900
|—
|Comfort
|1 609 900
|—
|Luxe
|1 709 900
|1 839 900
|Prestige
|1 799 900
|1 929 900
|Style
|1 849 900
|1 979 900
|GT Line
|—
|2 109 900
|GT Line+
|—
|2 199 900
Седану K5 российский сборки положена заводская пятилетняя гарантия (либо 150 тысячи километров пробега). Между тем, у дилеров сохранились запасы предшественника K5, модели Optima 2019 и 2020 годов выпуска, так что какое-то время бизнес-седаны будут продаваться параллельно.
Ранее стало известно, что у новой Kia K5/Optima появилась версия GT и полный привод. Седан комплектуется 2,5-литровой «турбочетвёркой» T-GDI мощностью 294 лошадиные силы и разгоняется с места до «сотни» за 5,8 секунды. Пока эта модификация предлагается только в США, однако не исключено, что позже полноприводный K5 доберётся и до европейского рынка.