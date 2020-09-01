В России начали продавать седан Kia K5

Ранее стало известно, что у новой Kia K5/Optima появилась версия GT и полный привод. Седан комплектуется 2,5-литровой «турбочетвёркой» T-GDI мощностью 294 лошадиные силы и разгоняется с места до «сотни» за 5,8 секунды. Пока эта модификация предлагается только в США, однако не исключено, что позже полноприводный K5 доберётся и до европейского рынка.